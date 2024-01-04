أبرز تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل

الوئام – الرياض

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتنظيم القطاع وتحديد ضوابط وشروط الترخيص للشركات والجهات التي تقدم الخدمة لحجاج الداخل.

وترصد "الوئام" فيما يلي أبرز التعديلات على اللائحة التي نشرتها منصة استطلاع ومن بينها ما يلي:

• ترفع وزارة الحج والعمرة قوائم طالبي التراخيص الجديدة والتجديد لوزارة الداخلية للتأكد من عدم وجود ملاحظات عليهم. (مادة 3 فقرة2).

• تشكيل لجنة تتولى فحص ودراسة الطلبات الجديدة وطلبات التجديد للتراخيص والبت فيها وتحديد نطاق عدد الحجاج المسموح به.(مادة 4).

• يتم تقييم أداء المرخص له في آخر خمسة مواسم قدم فيها الخدمة فعليًا من حيث العقوبات، وتضع وزارة الحج شروط وضوابط تخصيص مواقع تقديم الخدمة في مشعري منى وعرفات .(مادة 7 فقرة 3 و4).

• إلزام المرخص له بتقديم الخدمات من نقل وسكن وإعاشة ورعاية وفقًا للأسعار السائدة وما تصدره وزارة الحج من تعليمات وضوابط في كل موسم حج. (المادة 9).

• تزويد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بصور من التراخيص والموافقات الموسمية.(مادة 10).

• تعد وزارة الحج دليلا بواجبات والتزامات المرخص له وضوابط تقديم الخدمة ومواصفاتها وشروطها.(مادة 11).

• يحظر على المرخص لهم التعاقد مع المخالفين لأنظمة الإقامة أو المواطنين والمقيمين غير الحاصلين على تصريح الحج، أو تقديم أي خدمات لهم (مادة جديدة).

• في حال إخلال المرخص له بالتزاماته، فللوزارة الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم الخدمة للحجاج. (مادة 15).

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