للمرة الأولى خارج فرنسا.. “ميبكوم” يعلن المشاركة في “فومكس” الرياض فبراير المقبل

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض مستقبل الإعلام "فومكس" الذي يأتي ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، مشاركة السوق الدولي للإنتاج المشترك والمحتوى الترفيهي "ميبكوم" في معرض "فومكس" خلال الفترة من 19 حتى 21 فبراير 2024 في الرياض.

إقرأ أيضًا: المنتدى السعودي للإعلام يطلق مبادرة سفراء الإعلام لطلبة جامعات المملكة

ويقام مهرجان "ميبكوم" سنويًا في مدينة كان الفرنسية، ويعدّ أكبر تجمع عالمي في المجال، بمشاركة أكثر من 100 دولة، تأكيداً على أهمية المنتدى السعودي للإعلام وما يصاحبه من فعاليات على المستوى الدولي، كما يشهد "ميبكوم" سنوياً حضور أكثر من 11 ألف مشارك من نحو 100 دولة.

#فيديو | للمرة الأولى خارج فرنسا.. "ميبكوم" يعلن عن المشاركة في معرض "فومكس" ضمن فعاليات #المنتدى_السعودي_للإعلام في دورته الثالثة؛ خلال الفترة من 19 حتى 21 فبراير 2024 بالرياض. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) January 4, 2024

وأكد مدير سوق "ميبكوم" للتلفزيون في منطقة الشرق الأوسط باسل حجار , أن المشاركة الأولى للمهرجان خارج فرنسا جاءت في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام تقديرًا للحدث الذي يعد الأهم على خارطة الإعلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل حاضنة لمجموعة من العلامات الإعلامية البارزة في المملكة والشركات والقطاعات الإنتاجية، حيث بات هذا المنتدى والمعرض محطة أساسية للعديد من شركات الإنتاج والموزعين في الشرق الأوسط.

إقرأ أيضًا:

شروط استقبال الأعمال المرشحة لجائزة المنتدى السعودي للإعلام 2024