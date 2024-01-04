وصول الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة والزيارة إلى المدينة المنورة

بدأت وفود المجموعة الأولى من المعتمرين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة التوافد إلى المدينة المنورة اليوم، حيث تنفذ البرنامج وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

إقرأ ايضًا: لخدمة ضيوف الرحمن.. تواصل تنفيذ مشروع طريق السيل الكبير – الرياض السريع

وتضم الدفعة الأولى من المجموعة (250) معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من (14) دولة من شرق آسيا وهي: (ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايون، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا الجنوبية، كمبوديا ، منغوليا).

وعبّر الضيوف عند وصولهم للمدينة المنورة عن جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولى عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة، مؤكدين أن هذه الاستضافة خدمة للإسلام والمسلمين.

يذكر أن الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، عدّت برنامجاً تشارك به جميع اللجان العاملة لتمكين الضيوف من زيارة الحرم النبوي الشريف ومسجد قباء والمواقع التاريخية في المدينة قبل الانتقال لمكة المكرمة لآداء مناسك العمرة.

إقرأ ايضًا:

وزارة الحج والعمرة: تدريب العاملين بالمركز الوطني للقياس لخدمة ضيوف الرحمن