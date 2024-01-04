مستشارة أسرية: 75% من المشكلات الزوجية سببها اهتمام الزوجة الزائد بالأبناء

قالت المستشارة الأسرية، الدكتورة نوره العنزي، إن 75% من المشكلات بين الزوجين سببها انشغال الزوجة الزائد بالأبناء على حساب نفسها.

وأضافت العنزي، خلال برنامج سيدتي عبر فضائية "روتانا خليجية"، أنه من الضروري قيام الأم بموازنة بين واجباتها تجاه الأبناء والاهتمام بالزوج لتجنب وصول العلاقة بين الزوجين إلى مرحلة الفتور.

المستشارة الأسرية د.نوره العنزي: 75% من المشكلات بين الزوجين سببها اهتمام الزوجة الزائد بالأبناء على حساب نفسها #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/8C7Jf1F3UP — روتانا خليجية (@Khalejiatv) January 4, 2024

وشددت الدكتورة نوره العنزي، على ضرورة مشاركة الزوج في تربية الأبناء والتداخل في أدق التفاصيل المتعلقة بحياتهم، مشيرة إلى أن المشاركة في رعاية الأبناء من شأنها تقوية التواصل بين الزوجين.

إقرأ أيضًا:

” شؤون الأسرة” يوضح أسباب الاختلافات الزوجية حول تربية الأبناء وطرق الحل