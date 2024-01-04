بنحو 86 مليار ريال.. وزير المالية يوافق على خطة الاقتراض السنوية لعام 2024

​​​​اعتمد وزير المالية، محمد بن عبد الله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية لعام 2024م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد مؤخراً.

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وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2023م، وخطة التمويل في العام 2024م ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2024م لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي، بحسب بيان صادر اليوم الخميس عن المركز الوطني لإدارة الدين.

وتضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعـــام 2024م ما يقارب 86 مليـار ريال؛ شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، بالإضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024م.

ونوه المركز الوطني لإدارة الدين، بأنه من المتوقع أن يصل حجم محفظة الدين إلى حوالي 1,115 مليار ريال (1.115 تريليون ريال) بحلول نهايـة عـام 2024م.

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