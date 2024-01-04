تفاصيل رد فاران على عرض الاتحاد

كشفت بعض التقارير الصحفية عن موقف اللاعب فاران من الرحيل إلى الاتحاد.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن المدافع رافائيل فاران لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفض عرضًا رسميًا من نادي الاتحاد، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشار التقرير إلى أن فاران يفضّل البقاء مع فريقه مانشستر يونايتد، ولا يُريد الرحيل عنه خلال فترة الانتقالات الحالية.

ودخل فاران في الفترة الحرة بعقده مع مانشستر يونايتد بالفعل، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولكن هناك بندًا في عقده للتمديد لمدة موسم إضافي.

وحتى الآن لم يتفق فاران مع مانشستر يونايتد على تمديد عقده لموسم إضافي، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.