الدون يواصل الإبداع.. رونالدو يحصل على جائزة مارادونا

حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر ، بجائزة "مارادونا" ضمن جوائز جلوب سوكر 2023

وسجل رونالدو، 54 هدفاً في 59 مباراة، مع منتخب البرتغال ونادي النصر ، وتمكن من تحقيق أفضل حصيلة أهداف له خلال عام واحد منذ عام 2017 عندما كان لاعباً في ريال مدريد وسجل حينها 53 هدفاً.

وتفوق على كل من كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان (52 هدفاً في 53 مباراة)، وهاري كين لاعب بايرن ميونخ (52 هدفا في 57 مباراة)، وإيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي ( 50 هدفاً في 60 مباراة).

وشهدت الجولة الثانية والأخيرة من التصويت عبر الفئات الـ 11 الرئيسية لجوائز دبي جلوب سوكر والفئات الرقمية الستة، بالإضافة إلى جوائز الدوري الإيطالي الافتتاحية، تسجيل أكثر من 50 مليون صوتاً من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حيث تجاوز إجمالي عدد المشتركين في التصويت منذ بدايته 70 مليوناً، أي ما يعادل ضعف عدد الأصوات مقارنة بعام 2022.