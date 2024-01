الطيران بلا أجنحة.. مغامرة “سوبر فلاي” تجربة جديدة في موسم الرياض

تقدم منطقة "بوليفارد وورلد" ضمن فعاليات موسم الرياض تجربة "سوبر فلاي"، وهي مغامرة تحاكي الطيران الحر، حيث تمكن الزائرين من مغامرة مليئة بالإثارة والمتعة بتجربة الطيران دون أجنحة.

ويمكن لعشاق المغامرات التمتع بالتحليق في الهواء لارتفاع يتجاوز الـ 6 أمتار ولمدة دقيقتين، حيث يتم دفعهم بقوة الهواء المضخ بقوة تكفي لطيران أجسامهم.

ويرافق الزوار خلال تجربتهم مدربين محترفين يوجهونهم ويزودونهم بالإرشادات اللازمة قبل بدء المغامرة، مع ضمان توفير الزي المناسب من خوذات ونظارات واقية.

ويمكن الاستمتاع بتجربة "سوبر فلاي" التي تحاكي تجربة الطيران الحر، بجانب المنطقة الآسيوية، تعتبر فرصة مثيرة مليئة بروح المغامرة والإثارة والتي تستقطب الكثير من زوار موسم الرياض بفضل ما توفره من تجربة مليئة بالمغامرة والتحدي.

عيش تجربة الطيران

وحلّق مع لعبة سوبرفلاي اللي تتحدى الجاذبية في #بوليفارد_وورلد 🪽

