الطيران بلا أجنحة.. مغامرة “سوبر فلاي” تجربة جديدة في موسم الرياض

تقدم منطقة "بوليفارد وورلد" ضمن فعاليات موسم الرياض تجربة "سوبر فلاي"، وهي مغامرة تحاكي الطيران الحر، حيث تمكن الزائرين من مغامرة مليئة بالإثارة والمتعة بتجربة الطيران دون أجنحة.

ويمكن لعشاق المغامرات التمتع بالتحليق في الهواء لارتفاع يتجاوز الـ 6 أمتار ولمدة دقيقتين، حيث يتم دفعهم بقوة الهواء المضخ بقوة تكفي لطيران أجسامهم.

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ويرافق الزوار خلال تجربتهم مدربين محترفين يوجهونهم ويزودونهم بالإرشادات اللازمة قبل بدء المغامرة، مع ضمان توفير الزي المناسب من خوذات ونظارات واقية.

تجربة "سوبر فلاي"

ويمكن الاستمتاع بتجربة "سوبر فلاي" التي تحاكي تجربة الطيران الحر، بجانب المنطقة الآسيوية، تعتبر فرصة مثيرة مليئة بروح المغامرة والإثارة والتي تستقطب الكثير من زوار موسم الرياض بفضل ما توفره من تجربة مليئة بالمغامرة والتحدي.

عيش تجربة الطيران

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تضيف "سوبر فلاي" للمشاركين فيها، مجموعة متنوعة من المشاعر، حيث تعزز الثقة الشخصية لديهم وتساعدهم في التغلب على مخاوفهم وكسر حواجز الرهبة، مما يمنحهم شعورًا بالشجاعة والإقدام والتحدي.

وتُلحظ أهمية الالتزام بقواعد السلامة خلال هذه التجربة، حيث يُشدد على ضرورة اتباع إرشادات السلامة لضمان تجربة آمنة وممتعة.

ويُسمح للأطفال الذين تجاوزوا سن الرابعة بالمشاركة في هذه التجربة برفقة الأهل أو الأوصياء، مما يجعلها تجربة مناسبة للجميع في أسرهم.

محاكاة الطيران الحر

محاكاة الطيران الحر هي تجربة تحاكي الطيران في الهواء الطلق دون استخدام طائرة أو أي وسيلة طيران تقليدية، ويتم استخدام تقنيات مختلفة لإنشاء هذا النوع من التجارب، والتي من أبرزها استخدام الأنفاق الهوائية العمودية.

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والأنفاق الهوائية العمودية هي هياكل مغلقة تحتوي على قاعدة تولد تيارًا هوائيًا قويًا صعوديًا، مما يسمح للأشخاص بتجربة الشعور بالطيران الحر كما لو كانوا يقفزون بالمظلات.

وتشمل تجربة محاكاة الطيران الحر استخدام أجهزة الحاسوب والبرمجيات المخصصة لنمذجة ومحاكاة تجربة الطيران بدون أجنحة.

هذه التجربة تعتبر آمنة نسبيًا وتتيح للأشخاص من جميع الأعمار ومستويات الخبرة الفرصة لتجربة الطيران دون الحاجة للقفز من طائرة أو استخدام معدات طيران ثقيلة. تُستخدم محاكاة الطيران الحر عادة للتدريب والترفيه، ويمكن أن تكون أيضًا وسيلة للتدريب للقفز بالمظلات وتطوير مهارات الطيران الحر، وتعلم مهارات التحكم في الهواء وفهم الديناميات الجوية.

منطقة "بوليفارد وورلد"

"بوليفارد وورلد" هي واحدة من أبرز المناطق في موسم الرياض، وتضم مدينة ألعاب ضخمة لمحبي الإثارة والمغامرة، فضلاً عن التجارب الترفيهية المتعددة التي تناسب جميع الفئات والأعمار لتناسب كافة الأسر، وبها أكبر بحيرة صناعية في العالم، وتتيح المنطقة لزوارها التنقل من مدينة إلى أخرى عبر 11 محطة.

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وفي النسخة الرابعة لموسم الرياض، المقام تحت شعار "Big Time" الذي يجذب الزوار من كافة أنحاء العالم إلى الرياض في فصل الشتاء، حيث العديد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، والآلاف من الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.

ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة بوليفارد وورلد عبر تطبيق وموقع "webook".