صفقة الموسم.. 3 أسباب تصعب مهمة الاتحاد في ضم محمد صلاح

تعتبر مهمة فريق الاتحاد صعبة في طريق حسم التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويعتبر صلاح على رأس أولويات الاتحاد في يناير الجاري خاصة وأن المفاوضات بدأت مطلع الموسم الجاري لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح في نهاية الأمر.

وتواجه صفقة محمد صلاح مع الاتحاد مطبات كبيرة وعلى رأسها صعوبة تفريط الريدز في اللاعب بوسط الموسم وسط المنافسة القوية على الصعيد المحلي الدوري الإنجليزي أو القاري الدوري الأوروبي والرغبة في حصد الألقاب.

وسيكون من الصعب على ليفربول تعويض صلاح في الوقت الحالي وسيحتاج الأمر لوقت طويل ولن يكون في صالح ليفربول.

ليفربول في الوقت ذاته دخل في مفاوضات قوية مع محمد صلاح من أجل تمديد عقده مع الفريق والرغبة في بقائه مع الفريق لأطول فترة وغلق الباب على رحيله بشكل نهائي.

وما يزيد على كل ذلك هو دخول الهلال هو الآخر في المفاوضات مع محمد صلاح ووضعه على رأس أولوياتهم في الفترة المقبلة وهو ما يصعب من مهمة الاتحاد، وربما لو تم فتح الباب لانتقاله إلى الدوري السعودي يختار الهلال وليس الاتحاد.