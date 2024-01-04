أمانة الرياض تعلن عن إغلاقات بطرق لمدة أسبوع لأعمال الصيانة

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الخميسن عن بدء إغلاق جسر الطريق الدائري الشرقي مع تقاطع إسكان 2 (مخرج 17)، بالإضافة إلى إغلاق خدمة طريق مكة المكرمة مع شارع أم الحمام بالاتجاهين، استعدادًا لتحسين فواصل التمدد، اعتبارًا من الغد الجمعة الموافق 5 يناير الجاري، ولمدة 7 أيام.

وأشارت أمانة الرياض، في بيان لها عبر "إكس" (تويتر سابقًا) إلى أن ذلك ضمن جهود الأمانة المتواصلة نحو تعزيز جودة الطرق، للارتقاء بكفاءتها وتطويرها، وذلك من خلال أعمال الصيانة الدورية التي من شأنها تحقيق مستهدفات الخدمات المقدمة وتحسين نمط التنقل الآمن للسكان، نحو الوصول إلى مدينة مزدهرة ومستدامة، إلى جانب الارتقاء بالخدمات البلدية، وتعزيزالتنمية الحضرية، ودعم ركيزة إيجاد بنية تحتية متطورة ذكية، ترفع مستوى تنافسية العاصمة دوليًا، وتلبي تطلعات السكان.

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