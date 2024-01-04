نمو متسارع.. قطاع السياحة السعودي يحقق ارتفاعًا قياسيًا

يشهد قطاع السياحة في السعودية نموًا بوتيرة سريعة، ومن المتوقع أن يستمر في النمو في السنوات المقبلة، حيث تتمتع المملكة بمقومات سياحية طبيعية وثقافية متنوعة، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي.

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وبحسب تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية، فقد أصبحت السعودية ثاني أكبر دولة في العالم من حيث نسبة نمو عدد السياح الوافدين في عام 2023، والأسرع نموًا بين دول مجموعة العشرين في قطاع السياحة، حيث سجل إجمالي أعداد السياح خلال النصف الأول 2023 في المملكة 53.6 مليون سائح (14.6 مليون سائح وافد و39.0 مليون سائح محلي).

في حين وصل إجمالي الإنفاق السياحي 150 مليار ريال (86.9 مليار ريال من السياحة الوافدة و63.1 مليار ريال من السياحة المحلية) خلال الفترة نفسها.

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ونمت أعداد السياحة الوافدة إلى المملكة في النصف الأول من العام 2023م وحققت نسبة نمو بلغت 347% مقارنةً بنفس الفترة للعام 2022، ومن المتوقع أن تسهم العطلات الترفيهية القصيرة بزيادة تدفق السياح والزوار إلى المملكة لاسيما من الشرق الأوسط وأفريقيا التي تعد أبرز الأسواق المصدرة للزوار إلى السعودية.

وتستهدف السعودية أن تصبح من الوجهات السياحية الرائدة في العالم بحلول عام 2030، حيث تهدف إلى جذب 100 مليون سائح سنويًا، وإضافة نحو 130 ألف غرفة فندقية لخدمة العدد المتزايد من السياح، فضلًا عن تأسيس طيران الرياض كناقل جوي وطني جديد بمعايير عالمية لربط أكثر من 100 وجهة عالمية.

فيما أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رفع المملكة لمستهدفات السياحة من 100 مليون سائح إلى 150 سائح بحلول عام 2030، استهداف تحقيق 88 مليون زائر، بإنفاق سياحي بقيمة 289 مليار ريال في 2024.

ملتقى السياحة السعودي 2024

وتحتضن مدينة الرياض فعاليات ملتقى السياحة السعودي 2024 في الفترة من 22 إلى 24 يناير في مركز الرياض الدولي للمعارض، حيث يقدم الملتقى محتوى متخصص وملهم عن أحدث التقنيات والحلول البيئية التي ستحول مستقبل السفر في المملكة على مستوى عالمي.

ويعد ملتقى السياحة السعودي 2024 مساحة لأكبر العلامات التجارية السعودية في قطاعي السياحة والسفر.

ويهدف الحدث للتفاعل والتواصل بغاية إيجاد فرص جديدة للنمو والتطور بأعمالهم.

كما تم اختيار المملكة لاستضافة الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العالمية للسياحة عام 2025، وإعادة انتخابها رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة، ما يعكس ريادة المملكة في قيادة قطاع السياحة دولياً.

وتعمل الحكومة السعودية على تنفيذ عدد من المبادرات لتحقيق هذا الهدف، وذلك وفق استراتيجية وطنية تسعى لرفع نسبة إسهام قطاع السفر السياحة في الناتج المحلي بعوائد تصل إلى 10%، فضلًا عن زيادة عدد العاملين في الوظائف المرتبطة بالقطاع السياحي من 600 ألف وظيفة إلى 1.6 مليون وظيفة بحلول 2030.

واستثمرت المملكة أكثر من 800 مليار في قطاع السياحة، من خلال عدد من المشروعات مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع الدرعية والقدية، وعدد من المشاريع الخاصة في مختلف مناطق المملكة التي تسهم في النهوض بالقطاع السياحي.

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