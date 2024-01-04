“تقويم التعليم والتدريب” توقع اتفاقيات للاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز"، عن توقيع اتفاقيات الاعتماد المدرسي مع 20 شركة تعليمية تضم 105 مدارس، و17.434 طالبًا وطالبة.

وحضر توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي, والملاك والمديرين التنفيذين لهذه الشركات التعليمية.

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وذكرت الهيئة، أن التقويم والاعتماد المدرسي، يعد متطلبًا وطنيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع مساهمة قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية.

ويهدف الاعتماد المدرسي إلى ضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية، وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية.

وتعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادهما بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن المدارس التي تم التوقيع معها هي: "مدارس تربية الأجيال للتعليم بحفر الباطن، ومدارس دار الأحفاد للتعليم بنجران، ومدارس جواثا بالأحساء، ومدارس الصدارة الأهلية بالرياض، ومدارس التميز العالمية ببريدة، ومدارس فرسان الجزيرة الأهلية بالخرج، ومدارس السعودية الأهلية بالرياض، ومدارس الشروق النموذجية بنجران، ومدارس المعارف الأهلية بنجران، ومدارس المنورة الأهلية بالمدينة المنورة، ومدارس أسبار الأهلية بالجوف، ومدارس السعد الأهلية بالخبر، ومدارس دار الفيصل الأهلية والعالمية بالباحة، ومدارس العقيق الأهلية بالمدينة المنورة، ومدارس ندى العالمية بالأحساء، ومدارس مواهب الخليج الأهلية بنجران، ومدارس توسم الإبداع الأهلية بنجران - مدارس جبل الظهران الأهلية التابعة للجمعية التعاونية المتعددة الأغراض بالظهران، ومدارس أجيال الشروق الأهلية بنجران، ومدارس مستقبل نجران التعليمية بنجران".

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وتأتي هذه الاتفاقيات امتدادًا للاتفاقيات التي وقعتها الهيئة سابقًا مع 105 شركات تعليمية (أهلية وعالمية) تضم 1251 مدرسة، و 261688 طالبًا وطالبة، تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي وللبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي.