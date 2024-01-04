“الخارجية” تعلن عن وظائف شاغرة في ممثليات وبعثات السعودية بأمريكا

أعلنت وزارة الخارجية، عن وظائف شاغرة لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة في بعثات السعودية لدى الولايات المتحدة.

وأوضحت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية مهام ومسميات الوظائف الشاغرة وهي: "باحث، وإدارية مساندة،ومترجم لغة إنجليزية، وباحث قانوني، وأخصائي علاقات عامة، وسكرتير تنفيذي".

وأشارت، الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية إلى أن العمل سيكون في السفارة لدى واشنطن، الوفد الدائم في نيويورك، والقنصليات العامة في (نيويورك وهيوستن ولوس أنجلوس).

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وأعلنت الوزارة عن الشروط العامة للتقدم إلى الوظيفة وهي: "أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة التعاقدية وفق التخصصات الموضحة في الشروط الخاصة وبتقدير لا يقل عن جيد جدًا"، وفي حالة كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة.

كما اشترطت إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 6 في إختبار (ILETS) أو ما يعادلها بإختبار (TOEFL)، وأن لا يكون محكومًا على المتقدم للوظيفة بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، والتعهد خطيًا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.

ويبدأ التقديم على الوظائف الشاغرة لدى وزارة الخارجية اعتبارًا من اليوم الخميس، حتى يوم 11 يناير الجاري عبر الرابط التالي:

https://jobs.mofa.gov.sa/#ar/sites/CX_4003/requisitions