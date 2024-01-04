كم عدد السجلات التجارية المملوكة للنساء في المملكة؟

شكلت رؤية السعودية 2030 فرصة مواتية للمرأة السعودية لاقتحام سوق العمل سواء على صعيد تملك المؤسسات التجارية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أو على صعيد تقلد العديد من المناصب والوظائف التي كانت حتى عهد قريب حكرا على الرجال دون النساء.

وأتيحت الفرصة أمام النساء لدخول سوق العمل بقوة وتمكنت المرأة من إثبات جدارتها وقدرتها على ممارسة الأعمال وقيادة العديد من المؤسسات كما زادت نسبة النساء في المناصب القيادية بأكثر من 40 % مقارنة مع نفس النسبة في بداية سنوات الرؤية السعودية.

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وعلى صعيد السجلات التجارية فقد بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة بحسب نشرة أعمال الربع الرابع من العام 2023 أكثر من 1,397 مليون سجل تجاري، بنسبة نمو إجمالية بلغت 1.9 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ عدد المؤسسات 1,125,137 مؤسسة منها 780,838 سجلا رئيسيا و344,299 سجلا فرعيا بينما وصل عدد الشركات إلى 272,666 شركة، منها 176,603 سجلات رئيسية و96,063 سجلا فرعيا.

وقد ساهمت إجراءات تمكين المرأة في رفع نمو ملكية النساء للسجلات التجارية حيث تمتلك النساء 45 % من السجلات التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كما تمتلك النساء 38 % من إجمالي السجلات التجارية للمؤسسات في المملكة، كما تشير إحصائيات وزارة التجارة إلى أن 38.6 % من إجمالي السجلات التجارية القائمة في المملكة مملوكة للشباب من الجنسين وهذا يؤكد أن المملكة عازمة في تمكين الشباب والنساء وفتح الفرص أمامهم في كافة المجالات.