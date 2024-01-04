كم يبلغ حجم التجارة الإلكترونية في السعودية؟

تشهد منظومة التجارة الإلكترونية في السعودية نموًا متزايدًا كأحد البرامج الداعمة لتحقيق مستهدفات وخطط رؤية السعودية 2030 حيث تحتل السعودية المرتبة الثامنة على مستوى العالم بين أكثر 10 دول نمو في مجال التجارة الإلكترونية وفق مؤشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد.

ويقدر إجمالي الإيرادات المتوقعة من التجارة الإلكترونية في السعودية بحوالي 260 مليار ريال بحلول عام 2025 فيما يقدر معدل النمو السنوي المركب بـ 15% خلال الفترة من 2020 وحتى 2025م.

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وقد بلغت قيمة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية أكثر من 446 مليون ريال في 2022 فيما تجاوز عدد مراكز الإنجاز (Fulfillment) والمخازن داخل وخارج المدن والمتاجر المغلقة 1700 مركز.

وشهد الربع الرابعة من العام الماضي نموا في عدد السجلات التجارية القائمة على التجارة الإلكترونية حيث وصلت إلى 37,481 سجلاً تجاريًا مقارنة مع 30,187 سجلاً تجاريًا في الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو بلغت 24 %.

وتصدرت الرياض المناطق السعودية بحسب عدد السجلات التجارية حيث تمتلك الرياض وحدها 15,074 سجلا فيما جاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بواقع 9,529 سجلا وفي المرتبة الثالثة جاءت المنطقة الشرقية بعدد 6,011 سجلاً ثم منطقة المدينة المنورة بعدد 1,839 سجلاً وفي المرتبة الخامسة جاءت منطقة القصيم بعدد 1,259 سجلاً.