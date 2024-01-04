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المرجان: تريليون دولار قيمة الاحتيال الإلكتروني وربع العالم يعتبر ضحية

4 يناير 2024 · < 1 minutes

قال الدكتور عبدالرزاق المرجان، المختص في الجرائم السيبرانية، إن أساليب الاحتيال المالي تتجدد بشكل مستمر وخاصة مع تجدد السيناريوهات وتطور الوسائل التكنولوجية، لافتا إلى أن هناك نموذجين للاحتيال وسرقة الحسابات.

وأوضح المرجان، خلال تصريحات له في قناة "العربية"، أن النموذج الأول لسرقة الحسابات يكون المستخدم هو المسؤول عنه، والنموذج الثاني يكون غير مسؤول عنه من خلال الحصول على بياناته بطرق لا يعلم عنها شيئا.

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وأضاف المختص في الجرائم السيبرانية، أن بعض المحتالين يستخدمون الروابط الحكومية للاحتيال على المواطنين وسرقة حساباتهم والحصول على بياناتهم بطرق غير مشروعة، مؤكدا أن هذه الجريمة تعتبر ضمن الجرائم المنظمة وترتكب بطرق متعددة.

وكشف عن سبب انتشار جرائم سرقة الحسابات والجرائم الإلكترونية، قائلا إن ذلك يحدث نظرًا لأن التجارة أصبحت بشكل كبير تعتمد على الإنترنت، موضحًا أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات فإن ربع العالم يعتبر ضحية للاحتيال الإلكتروني بما يبلغ قيمته تريليون دولار، خلال الفترات الأخيرة.

وشدد على ضرورة أن يتخذ المواطنين الحذر خلال التعاملات البنكية والخدمات الإلكترونية لأن المحتالين يستخدمون طرق جديدة ومبتكرة من أجل الحصول على بيانات الضحايا.