المرجان: تريليون دولار قيمة الاحتيال الإلكتروني وربع العالم يعتبر ضحية

قال الدكتور عبدالرزاق المرجان، المختص في الجرائم السيبرانية، إن أساليب الاحتيال المالي تتجدد بشكل مستمر وخاصة مع تجدد السيناريوهات وتطور الوسائل التكنولوجية، لافتا إلى أن هناك نموذجين للاحتيال وسرقة الحسابات.

وأوضح المرجان، خلال تصريحات له في قناة "العربية"، أن النموذج الأول لسرقة الحسابات يكون المستخدم هو المسؤول عنه، والنموذج الثاني يكون غير مسؤول عنه من خلال الحصول على بياناته بطرق لا يعلم عنها شيئا.

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وأضاف المختص في الجرائم السيبرانية، أن بعض المحتالين يستخدمون الروابط الحكومية للاحتيال على المواطنين وسرقة حساباتهم والحصول على بياناتهم بطرق غير مشروعة، مؤكدا أن هذه الجريمة تعتبر ضمن الجرائم المنظمة وترتكب بطرق متعددة.

وكشف عن سبب انتشار جرائم سرقة الحسابات والجرائم الإلكترونية، قائلا إن ذلك يحدث نظرًا لأن التجارة أصبحت بشكل كبير تعتمد على الإنترنت، موضحًا أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات فإن ربع العالم يعتبر ضحية للاحتيال الإلكتروني بما يبلغ قيمته تريليون دولار، خلال الفترات الأخيرة.

#نشرة_الرابعة | المختص في الجرائم السيبرانية الدكتور عبد الرزاق المرجان: الاحتيال المالي لم يعد يتم عن طريق البنوك مباشرة.. بل أصبح عن طريق الوصول لمواقع مثل نفاذ لتغيير أرقام الاتصال أولا@Dr_Almorjan pic.twitter.com/hZL9JR5Tb5 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 4, 2024

وشدد على ضرورة أن يتخذ المواطنين الحذر خلال التعاملات البنكية والخدمات الإلكترونية لأن المحتالين يستخدمون طرق جديدة ومبتكرة من أجل الحصول على بيانات الضحايا.