انفجار قارب حوثي مسير في البحر الأحمر.. ولا خسائر بشرية

أعلن قائد بالأسطول الأمريكي أن قارباً حوثياً مسيراً كان محملاً بالمواد الناسفة انفجر في البحر الأحمر اليوم الخميس.

وأشار نائب الأميرال براد كوبر، الذي يقود القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إلى أن القارب لم يكن قريباً من أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية أو سفن تجارية بدرجة كافية لإحداث أي أضرار أو خسائر بشرية، واصفا ذلك بأنه هجوم فاشل.

وأضاف أن الحوثيين شنوا 25 هجوماً حتى الآن على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، موضحاً: "لا توجد علامات على أن تراجح سلوكهم غير المسؤول".

وزاد: "اقترب على بعد بضعة أميال من السفن العاملة في المنطقة.. السفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية.. وشاهدنا جميعا انفجاره".