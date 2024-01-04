استشاري أمراض السكري والغدد الصماء: تناول الهرمونات بحثا عن العضلات قد يسبب الضعف الجنسي والعقم

قال استشاري أمراض السكري والغدد الصماء الدكتور بسام بن عباس، إن الشخص الذي يتناول الغذاء المتكامل لا يحتاج للمكملات الغذائية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ياهلا" على "روتانا خليجية": "المكمل الغذائي اصطلاح خاطئ يجب أن يأخذ الإنسان جميع احتياجاته من الغذاء الطبيعي، أما الأصناف الدوائية والنظر لها كمل غذائي هذا خطأ".

وعدّد الدكتور بسام بن عباس مخاطر تناول الهرمونات بحثاً عن بناء العضلات، موضحا أن منها الضعف الجنسي والعقم.

وقال: "الهرمونات ننصح بها فقط لمن لديهم نقص فيها وتكون بقدرها وتحت إشراف طبي.. الجرعات المقننة طبيا تعد عُشر الشائع والمستخدم في النوادي الرياضية".