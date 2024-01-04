مارك زوكربيرغ يبيع أسهما في ميتا بنصف مليار دولار

أفادت وكالة بلومبرغ بأن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، المالكة لـ"فيسبوك"، باع أسهماً في الشركة بقيمة نصف مليار دولار خلال فترة شهرين.

ووفقًا للوكالة، باع زوكربيرغ خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2023 نحو 1.28 مليون سهم بقيمة 428 مليون دولار، وهو الإجراء الأول من نوعه بعد توقف دام عامين.

وتبلغ قيمة كل عملية بيع في المتوسط 10.4 مليون دولار، وكانت أكبر عملية بيع في 28 ديسمبر بقيمة 17.1 مليون دولار.

ومنذ نوفمبر 2021، لم يقم زوكربيرغ ببيع أي أسهم في "ميتا".

وفي العام الماضي، شهد سعر سهم الشركة انتعاشًا بنسبة 194% من أدنى مستوى له خلال 7 سنوات بالقرب من نهاية عام 2022، وتفوقت أسهم "ميتا" على أسهم جميع عمالقة التكنولوجيا الأخرى باستثناء شركة "إنفيديا".

ويمتلك زوكربيرغ، البالغ من العمر 39 عامًا، حوالي 13% من حصة "ميتا"، وتبلغ صافي ثروته حوالي 125 مليار دولار، مما يجعله سابع أغنى شخص في العالم وفقًا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.