أخبار دوليّة

الخارجية الأمريكية: بلينكن سيسافر لإسرائيل والضفة الغربية في إطار مسعى دبلوماسي بشأن غزة

4 يناير 2024 · < 1 minutes
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر لصحفيين إن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أنتوني بلينكن سيسافر اليوم الخميس لقضاء أسبوع في بذل جهود دبلوماسية بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة، وسيزور إسرائيل والضفة الغربية، بالإضافة إلى تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية ومصر خلال هذا الأسبوع.

تأتي الزيارة وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع المستمر منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر إلى خارج غزة، ليشمل الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وقوات حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وممرات الشحن في البحر الأحمر.