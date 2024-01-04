هل يؤدي لقاح كورونا المطور لتساقط الشعر والخمول؟ وكيل الصحة يجيب

قال الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، إن اللقاحات بمختلف أنواعها هي أفضل وسيلة لمواجهة الفيروسات والمتحورات الجديدة.

وأضاف عسيري في مداخلة هاتفية مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" أننا ننصح كل سنة بتجديد المناعة من خلال الحصول على لقاح الإنفلونزا، وننصح هذا الموسم بالحصول على لقاح كورونا المطور.

وتابع أن هناك مناعة موجود أصلا من فيروسات كورونا السابقة من خلال اللقاحات السابقة ولكن نحتاج إلى تعزيز هذه المناعة حالياً.

وردا على ما يتردد عن أن اللقاح المطور يتسبب في تساقط الشعور ويؤدي إلى الخمول، قال عسيري: "الشائعات شيء معتاد. وهناك فئة للأسف في مختلف المجتمعات ترفض التطعيم بشكل كلي ومهما حاول العلم إثنائها عن هذه الأفكار لا يستطيع"، مؤكدا أن اللقاحات بمختلف أنواعها من أفضل التدخلات الطبية نجاحا في الطب الحديث.