موقف مؤثر.. فُقِد أخيه 5 أيام فأنهى قطيعة استمرت 20 عاماً للبحث عنه

روى صالح النوفل، المدير التنفيذي لجمعية عون للإنقاذ، موقفاً مؤثراً لرجل بحث عن أخيه المفقود رغم قطيعة الرحم التي كانت بينهما.

وقال النوفل في مقابلة مع برنامج "الشارع السعودي" على قناة "السعودية" إن رجلاً مفقوداً كان قد أغضب شقيقه قبل 20 عاماً ولم يتحدثا خلال تلك الفترة أبداً.

وأضاف أنه عندما فُقِد الرجل الذي أغضب أخاه حوالي 4 أو 5 أيام، هم الشقيق للبحث عنه وعندما التقيا عادت علاقاتهما وكانت مشاعرهما جياشة، وتسبب ذلك في صلة الرحم بينهما مرة أخرى.

وأشار إلى تعاون جهات كثيرة في البحث لإغاثة الملهوفين ومساعدتهم في العثور على المفقودين، وهناك فريق نفسي مدرب يتعامل مع الاتصالات.