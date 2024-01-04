السعودية تتألق بمشاركة تاريخية ومتنوعة في رالي داكار 2024 غداً

يعتبر رالي داكار أحد أشهر وأصعب سباقات الرالي في العالم، حيث يجتمع نخبة سائقي العالم في تحدي يمتد لأكثر من 7000 كيلو متر على أرض المملكة العربية السعودية، التي تتميز بتنوع وجمال طبيعتها وتاريخها وثقافتها.

وفي هذا العام، تشهد المملكة مشاركة تاريخية ومتنوعة من قبل 10 سائقين سعوديين، يمثلون الوجه الرياضي للمملكة في هذه البطولة العالمية، ويسعون لإحراز نتائج مشرفة ومنافسة أفضل السائقين في العالم، وهذا العام ستبدأ الرحلة بمرحلة تمهيدية من مخيم الانطلاق في العلا، ثم الحناكية والدوادمي والسلامية والهفوف وشبيطة والرياض وحائل وتختتم في ينبع والتي ستشهد مراسم الإختتام.

في هذا الموضوع، سنتعرف على هؤلاء السائقين السعوديين، وفئاتهم، وسياراتهم، وتجاربهم، وآمالهم في رالي داكار 2024.

يزيد الراجحي:

يشارك في فئة "تي 1"، وهو أحد أبرز المتسابقين في الرالي، حيث حقق المركز الثالث في النسخة الماضية من داكار، وهو أول سعودي يصعد إلى منصة التتويج، يزيد يقود سيارة تويوتا هايلوكس، ويعتبر من المرشحين للفوز باللقب هذا العام.

إبراهيم المهنا:

يشارك في فئة "ستوك"، وهي فئة تتطلب قيادة سيارات بدون تعديلات أو تحسينات، إبراهيم يقود سيارة نيسان باترول، ويسعى لتحقيق نتيجة جيدة في هذه الفئة الصعبة والمنافسة.

صالح السيف:

يشارك في فئة "تي 3"، وهي فئة تشمل السيارات الخفيفة والمتنوعة، صالح يقود سيارة كان أم، ويملك خبرة جيدة في الرالي، حيث شارك في النسختين السابقتين من داكار، وحقق المركز السادس في العام الماضي، وهو أفضل أداء له حتى الآن، صالح يأمل في تحسين ترتيبه هذا العام والتنافس على المراكز الأولى.

دانية عقيل:

تشارك في فئة "تي 3" أيضا، وهي واحدة من أول سيدتين سعوديتين تشاركان في رالي داكار، دانية تقود سيارة كان أم أيضا، ولديها موهبة وشجاعة في القيادة، حيث حققت المركز الثامن في أول مشاركة لها في داكار عام 2022، وهي أول امرأة عربية تنهي السباق في المراكز العشرة الأولى.

دانية تواجه بعض التحديات في العام الماضي، لكنها تصر على إكمال السباق وتحقيق نتيجة مشرفة.

مشاعل العبيدان:

تشارك في فئة "تي 3" كذلك، وهي أول امرأة سعودية تحصل على رخصة للمشاركة في الراليات، مشاعل تقود سيارة بولاريس، ولديها روح المغامرة والتحدي، حيث شاركت في رالي داكار السعودية 2022 كواحدة من أول سيدتين سعوديتين، وحصلت على المركز السابع عشر، مشاعل تحسنت في العام الماضي، وحققت المركز الرابع والعشرين، وتطمح في تحقيق مركز أفضل هذا العام.

مها الحملي:

تشارك في رالي داكار 2024، في فئة "تي 4"، وهي فئة تشمل الشاحنات الثقيلة والمتينة، مها تقود شاحنة مان، وتعد هذه المشاركة الأولى لها في المنافسات، مها تمتلك خبرة في قيادة الشاحنات، وترغب في إظهار قدراتها ومهاراتها في هذه الفئة الجديدة عليها.

طارق الرماح:

يشارك في منافسات رالي داكار في فئة “تي 5”، وهي فئة تشمل الشاحنات الخفيفة والمتوسطة.

طارق يقود شاحنة إيفيكو، ويعتبر من المتسابقين الجدد في هذه الفئة، طارق يحب التحدي والمغامرة، ويسعى لإنهاء السباق بنجاح وبدون مشاكل.

عبد الحليم المغيرة:

يشارك في منافسات رالي داكار في نسختها الخامسة، في فئة الدراجات النارية. عبد الحليم يقود دراجة كاي تي ام، ويملك خبرة ومهارة في قيادة الدراجات النارية، عبد الحليم يريد أن يثبت نفسه في هذه الفئة الشاقة والمثيرة، ويتنافس مع أفضل الدراجين في العالم.

هاني النومسي:

يشارك في رالي داكار للمرة الأولى له، في فئة الكوادز، هاني يقود كوادز ياماها، ويعتبر من المواهب الصاعدة في هذا النوع من الرياضة، هاني شارك في كأس العالم FIM Baja العام الماضي، ونجح في إنهاء المنافسات بالمركز الثالث. هاني يطمح في تقديم أداء جيد في رالي داكار، ويستمتع بالتجربة.

ياسر بن سعيدان:

يشارك في فئة "تي 4"، وهي فئة تشمل الشاحنات الثقيلة والمتينة، ياسر يقود شاحنة مان، ويعتبر من أبطال الراليات، وكانت أولى مشاركاته عام 2014.

ياسر يحب التحدي والمغامرة، ويسعى لتحقيق نتيجة مميزة في هذه الفئة الصعبة والمثيرة، هذه هي قائمة المشاركين السعوديين في رالي داكار 2024، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في هذه البطولة العالمية. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن الرالي أو المتسابقين.