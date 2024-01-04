أكاديمي فلسطيني لـ”الوئام”: رد السعودية الأخير على إسرائيل تحصينٌ لنا

ردّت وزارة الخارجية السعودية، مساء الأربعاء، على تصريحات وزيرين في الحكومة الإسرائيلية كانا قد دعيا إلى تهجير سكان غزة، بتصريحات أثارت تفاعلا كبيرا.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: "تؤكد المملكة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني".

كما أعربت وزارة الخارجية عن تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.

وهنا يقول الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن "المملكة تتصدّى بكل قوة مدافعةً عن الحق الفلسطيني، وأول حق للفلسطينيين بعد الحق في الحياة، هو الحفاظ على أرضهم التي يرفضون النزوح منها "قسرا" أو "طوعا"، وبالتالي يمكن اعتبار المملكة أحد أبرز حماة الحق الفلسطيني بالمشاركة مع مصر وعدد من الدول العربية الحريصة على القضية الفلسطينية وعدم قتل هذا الحق".

ويُضيف الدكتور أيمن الرقب، في حديث خاص لـ"الوئام"، أن "بيان المملكة يمثّل ردا قويا على تصريحات وزراء حكومة نتنياهو، ما يؤكّد استمرار الرفض العربي المطلق لتهجير الفلسطينيين قسريا ومخططات إسرائيل لإخراج الفلسطينيين بعيدا عن قطاع غزة، وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها".