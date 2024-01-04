رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر بدوري روشن

حصل البرتغالي كريستانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر لدوري روشن السعودي.

ويعد كريستانو رونالدو هو هداف الدوري السعودي في الوقت الحالي برصيد 20 هدفًا، بعد مرور 19 أسبوع.

ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر منصة إكس: " هدّاف الدوري، الأكثر صناعة لأهداف،كريستيانو رونالدو ، أفضل لاعب في شهر ديسمبر للجولات (16، 17، 18، 19) ويفوز بالفوز روشنكسا".

وكان رونالدو حصد جائزة مارادونا لأفضل هداف لعام 2023 في جوائز "دبي جلوب سوكر"، حيث سجل 54 هدف خلال العام المنقضي.

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 46 نقطة، من 19 جولة.