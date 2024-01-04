إدارة المراسم والعلاقات العامة بـ”الرياضة” تحتفل بشهادتي الآيزو 9001 و45001

أقامت الإدارة العامة للمراسم والعلاقات العامة في وزارة الرياضة حفلا للاحتفال بمنح الإدارة شهادة نظام إدارة الجودة (ISO 9001) وشهادة نظام إدارة السلامة والصحة (ISO 45001).

وقال تركي بن عبدالرحمن الرويلي، مدير عام المراسم والعلاقات العامة، إن هذا المجهود ومنح الإدارة الشهادتين ما كان ليكون إلا بتوفيق من الله تعالى ودعم زملائي في الإدارة عموما وبالأخص فريق الآيزو.

وقالت أمينة الرماح، مدير إدارة التميز المؤسسي، إن الوزارة لا تمتلك أي شهادات آيزو إلا في إدارة المراسم والعلاقات العامة وإن شاء الله تكون فاتحة المشوار على الوزارة.

حصلت الإدارة العامة للمراسم والعلاقات العامة في وزارة الرياضة على شهادتي آيزو 9001 و45001.

وتكمن أهمية الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة 9001 ISO، في إنها تساعد النظام على مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات في الإدارة العامة للمراسم والعلاقات العامة، ويوضح الطرق التي يمكن من خلالها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعلى المستويات، ويُمكّن من تحسين آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات بصورة مستمرة لضمان تقديم خدمات مطابقة للمواصفات تحقق رضا المستفيدين أو تفوق توقعاتهم.

أما بالنسبة لأهمية شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية 45001 ISO فتكمن في أن النظام يعمل على إدارة المخاطر التشغيلية في المناسبات أو الفعاليات التي تعمل عليها الإدارة العامة للمراسم والعلاقات العامة، ويعد النظام نظاماً وقائياً بالدرجة الأولى يرتكز على توقع الخطر وتجنب حدوثه وتكمن أهميته بأهمية الجهات أو الشخصيات التي تتعامل معها الإدارة في محافلها.