مدرب الهلال وميندي وهوساوي الأفضل في شهر ديسمبر بدوري روشن

أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، عن أفضل مدرب وحارس مرمى خلال شهر ديسمبر الماضي.

ونشر الحساب الرسمي عبر منصة "إكس": "محطم الأرقام في دوري روشن السعودي، أسرع وصول تاريخي للنقطة 53 ، جورجي جيسوس مدرب الهلال، أفضل مدرب في شهر ديسمبر للجولات (16، 17، 18، 19)، ويفوز بجائزة روشنكسا".

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، جمعهم من 19 مباراة، حقق خلالهم الفوز 17 لقاء، وتعادل مرتين، بينما لم يخفق في أي مواجهة.

محطم الأرقام في #دوري_روشن_السعودي 🔝

أسرع وصول تاريخي للنقطة 53 📊 جورجي جيسوس مدرب @Alhilal_FC أفضل مدرب في شهر ديسمبر للجولات (16، 17، 18، 19)

.. ويفوز بجائزة @Roshnksa 🥇#yallaRSL pic.twitter.com/95f1GsxSsU — دوري روشن السعودي (@SPL) January 4, 2024

وعن أفضل حارس مرمى: "صاحب القفاز الأفضل حافظ على شباكه نظيفة طوال الشهر، إدوارد ميندي أفضل حارس في شهر ديسمبر للجولات (16، 17، 18، 19) ويفوز بجائزة روشنكسا".

ويتواجد الأهلي في المرتبة الثالثة بجدول ترتيب دوري روشن، ولديه 40 نقطة في رصيده، ونجح في تحقيق الفوز خلال 12 مباراة، فيما تعادل 4 مرات، وخسر 3 مواجهات.

صاحب القفاز الأفضل حافظ على شباكه نظيفة طوال الشهر 🧤 إدوارد ميندي 🇸🇳 أفضل حارس في شهر ديسمبر للجولات (16، 17، 18، 19)

.. ويفوز بجائزة @Roshnksa 🥇#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/TSvmrfgIDU — دوري روشن السعودي (@SPL) January 4, 2024

وعن أفضل لاعب واعد: "أفضل لاعب واعد في دوري روشن السعودي لشهر ديسمبر للجولات (16، 17، 18، 19)، عبدالإله هوساوي لاعب الخليج، يتحصل على الجائزة المقدمة من روشنكسا".

جدير بالذكر أن الخليج المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، حيث حقق الانتصار في 6 مواجهات وتعادل 4 مرات، وخسر 9 لقاءات.