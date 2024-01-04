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مدرب الهلال وميندي وهوساوي الأفضل في شهر ديسمبر بدوري روشن

5 يناير 2024 · < 1 minutes

أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، عن أفضل مدرب وحارس مرمى خلال شهر ديسمبر الماضي.

ونشر الحساب الرسمي عبر منصة "إكس": "محطم الأرقام في دوري روشن السعودي، أسرع وصول تاريخي للنقطة 53 ، جورجي جيسوس مدرب الهلال، أفضل مدرب في شهر ديسمبر للجولات (16، 17، 18، 19)، ويفوز بجائزة روشنكسا".

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، جمعهم من 19 مباراة، حقق خلالهم الفوز 17 لقاء، وتعادل مرتين، بينما لم يخفق في أي مواجهة.

وعن أفضل حارس مرمى: "صاحب القفاز الأفضل حافظ على شباكه نظيفة طوال الشهر، إدوارد ميندي أفضل حارس في شهر ديسمبر للجولات (16، 17، 18، 19) ويفوز بجائزة روشنكسا".

ويتواجد الأهلي في المرتبة الثالثة بجدول ترتيب دوري روشن، ولديه 40 نقطة في رصيده، ونجح في تحقيق الفوز خلال 12 مباراة، فيما تعادل 4 مرات، وخسر 3 مواجهات.

وعن أفضل لاعب واعد: "أفضل لاعب واعد في دوري روشن السعودي لشهر ديسمبر للجولات  (16، 17، 18، 19)، عبدالإله هوساوي لاعب الخليج، يتحصل على الجائزة المقدمة من روشنكسا".

جدير بالذكر أن الخليج المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، حيث حقق الانتصار في 6 مواجهات وتعادل 4 مرات، وخسر 9 لقاءات.

 

 

 