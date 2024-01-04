أسعار النفط تتراجع بسبب زيادة كبيرة في مخزونات الوقود الأمريكية

انخفضت أسعار النفط عند التسوية في ختام جلسة تعاملات متقلبة اليوم الخميس إذ طغت زيادة أسبوعية كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة على عمليات سحب أكبر من المتوقع من مخزونات الخام.

وظلت المخاوف المتعلقة بالشحن في البحر الأحمر قائمة بعدما قال الحوثيون المتحالفون مع إيران أمس إنهم "استهدفوا" سفينة حاويات متجهة إلى إسرائيل.

وانخفض سعر خام برنت عند التسوية 66 سنتا أي 0.8 بالمئة إلى 77.59 دولار. وارتفع برنت وانخفض خلال الجلسة بما يزيد عن دولار واحد.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 51 سنتا أو 0.7 بالمئة لتسجل 72.19 دولار.

وقال جيم ريتربوش رئيس شركة ريتربوش وشركاه في جالينا بإلينوي "لا تزال المنطقة الشمالية الشرقية الرئيسية تتوقع درجات حرارة معتدلة نسبيا في الأسبوع الثالث من هذا الشهر مما قد يحد من مكاسب الديزل على الأرجح".

وقال بوب ياجر مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو إنه بينما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل خلال الأسبوع فإن جزءا كبيرا من هذا الرقم هو انعكاس لاضطرابات الشحن في البحر الأحمر.

وأضاف ياجر "الوضع في البحر الأحمر أجبر الكثير من مصافي التكرير ومشتري النفط الخام على التوجه إلى الولايات المتحدة بدلا من الإبحار بسفنهم حول القرن الأفريقي".