البيت الأبيض: كوريا الشمالية زودت روسيا بصواريخ باليستية وقاذفات

قال البيت الأبيض اليوم الخميس، استنادا إلى معلومات مخابرات رفعت عنها السرية مؤخرا، إن كوريا الشمالية زودت روسيا في الآونة الأخيرة بصواريخ باليستية وقاذفات لتستخدمها في حربها على أوكرانيا.

وذكر جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين أن واشنطن ستثير هذا التطور في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

ووصف كيربي نقل كوريا الشمالية أسلحة إلى روسيا بأنه "تصعيد كبير ومقلق" وقال إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على من يسهلون صفقات الأسلحة هذه.

وأضاف كيربي "تشير معلوماتنا إلى أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية زوّدت روسيا مؤخرا بقاذفات صواريخ باليستية وعدة صواريخ باليستية"، مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وتابع أنه خلال الأيام القليلة الماضية "أطلقت القوات الروسية على الأقل أحد الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية صوب أوكرانيا"، مضيفا أن الصاروخ سقط فيما يبدو في منطقة مفتوحة.

وأضاف كيربي أن إيران لم ترسل صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا، لكن واشنطن تعتقد أن موسكو تعتزم شراء أنظمة صواريخ من طهران.

وتعتمد موسكو إلى حد كبير على إيران في التزود بطائرات مسيرة وأسلحة أخرى لتستخدمها في حربها على أوكرانيا.

وتشن روسيا مؤخرا بعضا من أعنف الهجمات على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب قبل عامين تقريبا. وذكرت كييف يوم الثلاثاء أن روسيا أطلقت أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة هجومية من طُرُز مختلفة على مدن في أنحاء أوكرانيا منذ يوم الجمعة.