أول اعتراف من ماكدونالدز: تأثرت أعمالنا في الشرق الأوسط بسبب حرب غزة

قال كريس كمبنسكي الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز اليوم الخميس إن عددا من الأسواق في الشرق الأوسط والبعض الآخر خارج المنطقة تشهد "تأثيرا ملموسا على الأعمال" بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس)، بالإضافة إلى "معلومات مضللة" حول العلامة التجارية.

وشهدت سلاسل وجبات سريعة غربية كبرى من بينها ماكدونالدز وستاربكس حملات مقاطعة شعبية طوعية إلى حد كبير بسبب موقفها المؤيد لإسرائيل و علاقاتها المالية بها.

واعتبر كمبنسكي أن المعلومات المضللة حول علامات تجارية مثل ماكدونالدز كانت "محبطة ولا أساس لها من الصحة".

وكتب كمبنسكي في منشور على موقع لينكد "في كل دولة نعمل فيها ومن بينها الدول الإسلامية، يمثل ماكدونالدز بكل اعتزاز مالكون محليون يعملون بلا كلل لخدمة مجتمعاتهم ودعمها إذ يقومون بتوظيف الآلاف من مواطنيهم".

وقالت شركة ماكدونالدز إسرائيل في أكتوبر على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي إنها قدمت آلاف الوجبات المجانية لأفراد الجيش الإسرائيلي.

وتبرأ أصحاب حق امتياز العلامة التجارية ماكدونالدز ببعض البلدان الإسلامية من هذا التصرف لاحقا مما سلط الضوء على السياسات الإقليمية المستقطبة التي توجه الشركات العالمية أثناء الحرب.

وتلمس بعض العلامات التجارية الغربية تأثير المقاطعة في مصر والأردن. وانتشرت المقاطعة حاليا في بعض البلدان خارج المنطقة العربية ومن بينها ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة.