أتلتيك بلباو يفوز على إشبيلية بثنائية ويحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني

خسر فريق إشبيلية من نظيره إتليتك بلباو في المباراة التي انتهت منذ قليل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

والتقى إشبيلية مع نظيره أتلتيك بلباو على ملعب رامون سانشيز بيزاخون في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة التاسعة عشر من الليجا.

وهُزم إشبيلية بهدفين دون رد، حيث سجل الأهداف كلا من ميكيل فيسكا لاعب أتلتيك بلباو في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، فيما أضاف زميله إيتور باريديس الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 76.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أتلتيك بلباو للنقطة 38 محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، متفوقًا على أتلتيكو مدريد بالأهداف، والذي في المركز الرابع ويملك نفس عدد النقاط.

بينما تجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 16، محتلا المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة.