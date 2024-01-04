ناقد رياضي: إدارة الاتحاد السبب الرئيسي في فشل الفريق

تحدث منيف الحربي الناقد الرياضي، عن المشاكل التي يواجهه نادي الاتحاد، مشيرًا إلى أن كريم بنزيما لاعب الفريق لم يقدم المستوى المطلوب منه.

وقال منيف في تصريحات لقناة الرياضية السعودية: "الاتحاد لديه مشاكل كثيرة، ومن الصعب أن تأتي في منتصف الموسم وتحلها، الإ وفق تحرك محدود".

وتابع: "إدارة الاتحاد هي السبب الرئيسي في المشكلات التي تراكمت في النادي، ومن الصعب المطالبة بتغير إداري في الوقت الحالي، واعتقد أن الإدارة لن تتمكن من تعديل وضع الاتحاد لأنها فشلت في إعداد الفريق من البداية، وهذا الموسم الخيارات ستكون محدودة".

وأردف: "هناك نقاط كثيرة تثير تعقيد الأمور، فهل مثلا من الصعب تعديل عقود أكثر من لاعب من الناحية المادية، بالإضافة إلى استقطاب لاعبين جدد تكون موفق بها، من جهة احتياجات الفريق، هل الوضع الحالي يسمح بالتفاوض مع أسماء لاعبين كبار".

وأختتم: "الأمر يحتاج استقرار ومعالجة معنوية، والاستفادة من فترة التوقف الحالية، بنظرة هادئة وأشخاص متخصصين، وهناك نقطة هامة وهي أن كريم بنزيما لم يوفق مع النادي حتى الآن، ولم يقدم المستوى المطلوب منه".