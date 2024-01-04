حماية ومناعة.. كل شيء عن لقاح كورونا المطوّر

لقاح كورونا المطور، هو لقاح ثنائي التكافؤ، يتكون من جزيئين لفيروس كورونا، أحدهما مشابه للفيروس الأصلي، والآخر مشابه للمتحور "جيه إن1" الذي ظهر في المملكة في ديسمبر 2023.

تم تطوير هذا اللقاح من قبل مركز الملك فهد للبحوث الطبية، بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية. وتم اختباره في تجارب سريرية كبرى على أكثر من 1000 شخص، أظهرت نتائجها فعالية عالية في الوقاية من الإصابة بمرض كوفيد-19، بما في ذلك الإصابة بالمتحور "جيه إن1".

وأصدرت هيئة الغذاء والدواء ترخيصًا لاستخدام هذا اللقاح في 3 يناير 2024. ومنذ ذلك الحين، تم توفيره في عيادات التطعيمات التنفسية في جميع أنحاء المملكة.

معلومات عن لقاح كورونا المطور

وتوصي وزارة الصحة السعودية بتلقي لقاح كورونا المطور لكل من بلغ 18 عامًا وأكثر، وذلك للوقاية من الإصابة بمرض كوفيد-19، بما في ذلك المتحور "جيه إن1".

وفيما يلي بعض المعلومات التفصيلية حول لقاح كورونا المطور في المملكة:

الاسم التجاري: كوروفاك-فايزر

نوع اللقاح: ثنائي التكافؤ

المكونات: جزيئان لفيروس كورونا، أحدهما مشابه للفيروس الأصلي، والآخر مشابه للمتحور "جيه إن1"

طريقة الـadministration: حقن تحت الجلد

الجرعات: جرعتان، يفصل بينهما 21 يومًا

الفعالية: عالية في الوقاية من الإصابة بمرض كوفيد-19، بما في ذلك الإصابة بالمتحور "جيه إن1"

الآثار الجانبية: خفيفة إلى متوسطة الشدة، وتشمل ألمًا في موضع الحقن، وتعبًا، وصداعًا، وارتفاعًا في درجة الحرارة

الفئات الأكثر أولوية

وأعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن الفئات الأكثر أولوية التي يُنصح بأخذها للقاح كورونا المطور وآلية الحصول عليه.

وأوصت الوزارة بالحصول على اللقاح لمن بلغ 18 عامًا وأكثر، مشددة على ضرورة منح اللقاح للفئات التالية:

1- كل من بلغ 50 عامًا وأكبر.

2- الحوامل.

3- الممارسين الصحيين الذين يتعاملوا مباشرة مع المرضى.

4- المصابين بأمراض مزمنة مثبطة للمناعة بما فيها السرطان النشط بين 17 وحتى 50 عام.

واختتمت الوزارة بيانها: "احصل على اللقاح من خلال حجز موعد من تطبيق صحتي (موعد حضوري لعيادات التطعيمات التنفسية)".

شائعات تلاحق لقاح كورونا المطور

وعن ما يتردد عن أن اللقاح المطور يتسبب في تساقط الشعور ويؤدي إلى الخمول، قال الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، إن اللقاحات بمختلف أنواعها هي أفضل وسيلة لمواجهة الفيروسات والمتحورات الجديدة.

وأضاف عسيري في مداخلة هاتفية مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": "الشائعات شيء معتاد. وهناك فئة للأسف في مختلف المجتمعات ترفض التطعيم بشكل كلي ومهما حاول العلم إثنائها عن هذه الأفكار لا يستطيع"، مؤكدا أن اللقاحات بمختلف أنواعها من أفضل التدخلات الطبية نجاحا في الطب الحديث.