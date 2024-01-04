علق تركي الضبعان رئيس مجلس إدارة نادي الطائي، على أزمة مباراة ناديه مع الاتحاد في دوري روشن السعودي، ويوضح الاختلاف في رد فعل ناديه على تأجيل مباراة النصر.

وشهدت مباراة الطائي والاتحاد أزمة، خاصة بعد حديث المتحدث الرسمي لنادي الطائي وهجومه على فريق الاتحاد.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الطائي والاتحاد. يوم السبت الموافق 30 ديسمبر الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية، وتحدد موعد جديد للمباراة لتقام يوم 7 فبراير المقبل، على ملعب مدنية الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية.

وقال رئيس نادي الطائي في تصريحات تلفزيونية "روتانا خليجية": "المشكلة هي التوتر الذي حدث، ليلة المباراة، لم يأتي إلينا خبر رسمي من صناع القرار بتأجيل المباراة".

وتابع: "وأصدر النادي بيان من المركز الإعلامي بأنه لم يريد تأجيل المباراة، ولم يكن به إساءة".

وأضاف: "ولكن مباراة النصر تحدثنا عليها من قبل، فمسئولو النادي تحدثوا معنا، وتحدثنا مع رئيس الرابطة، والأمور مرت بسلاسة، وسلامة الناس أهم شئ".

وأردف: "لا ألوم الاتحاديين بعد سماع حديث المتحدث الرسمي، لكن هم مشحونون من قبلها، ونحن لن نسئ لهم، وكل حديثي ليس به أي إساءة أو إسقاط، لكن هم أساءوا لي إساءة شخصية من بعض الإعلاميين الذي أكن لهم كل الأحترام".

وأردف: "المتحدث الرسمي للطائي حديثه رد فعل لما حدث وتحليل منه، وأنا لا أقر حديثه والأسباب التي استند لها".

وواصل حديثه قائلا: "إذا صدر قرار رسمي من صاحب الصلاحية تأدب ولا ترد سواء كان خطأ أو صواب، فهو صاحب القرار، علينا الصمت كي لا نربك المشهد".