مخاطر صحية يسببها إشعال الشموع المعطرة في المنازل

قد تبدو الشموع المعطرة طريقة لطيفة لإضفاء جو على منزلك ، ولكن قد يكون لها أيضًا بعض الآثار الضارة على صحتك وبيئتك.

عند حرق الشموع ، تطلق جزيئات الدخان والجسيمات في الهواء. يمكن أن يؤدي استنشاق هذه الجزيئات إلى مشاكل في الجهاز التنفسي ، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والتهابات الرئة.

وتحتوي العديد من الشموع المعطرة على مواد كيميائية ضارة يمكن أن تطلق في الهواء عند حرقها. تشمل هذه المواد الكيميائية البنزين والفورمالديهايد والتولوين. يمكن أن التعرض لهذه المواد الكيميائية يسبب مجموعة من المشاكل الصحية ، بما في ذلك الصداع والغثيان والدوخة والسرطان.

وقال أخصائي الصحة العامة في جامعة سيملفيس في المجر تاماس بانديكس، إن الشموع المعطرة قد تزيد من خطر حدوث مشاكل صحية سيئة، مضيفاً "تم ربط استخدام العطور بالصداع النصفي، وتهيج العينين والحلق، وزيادة خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي"، بحسب ما نقلته صحيفة "الصن" البريطانية.

كما أوضح الخبير أنه إلى جانب تهوية منازلنا بشكل متكرر، فإن أفضل طريقة لتحسين جودة الهواء الداخلي هي تقليل المواد الكيميائية التي نستخدمها.