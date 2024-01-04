برشلونة يفوز على لاس بالماس بهدفين في الدوري الإسباني

نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على لاس بالماس بهدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني.

وواجه برشلونة نظيره لاس بالماس، على ملعب "جران كاناريا" ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة "لاليجا".

وسجل منير الحدادي لاعب لاس بالماس هدف فريقه في الدقيقة 12، عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

فيما أحرز فيران توريس لاعب برشلونة، هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 55 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 93، نجح إلكاي جوندوجان في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 41 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما ظل رصيد لاس بالماس عند النقطة 25 بالمرتبة العاشرة.