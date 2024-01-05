أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب عن أول أسبوع في 2024

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، مع تقييم المستثمرين آفاق الطلب على النفط في ظل توتر الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وعقب صدور بيانات رسمية أظهرت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي.

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وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس بنسبة 0.50% إلى 77.98 دولار للبرميل، كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.75% إلى 72.73 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي صدرت أمس، تراجع مخزونات النفط 5.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 29 من ديسمبر، مقارنة بالتوقعات عند انخفاض بمقدار 3.3 مليون برميل خلال نفس الفترة، في حين ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 10.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

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