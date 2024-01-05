الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 5 أشهر

ارتفع الدولار اليوم الجمعة متجها نحو تسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ يوليو بفعل انحسار توقعات الخفض الحاد والمبكر لأسعار الفائدة هذا العام، وذلك قبيل صدور بيانات للوظائف الأميركية في وقت لاحق اليوم والتي تحظى بمتابعة وثيقة.

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وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 102.39 في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة.

وصعد المؤشر 1% هذا الأسبوع، وهو أقوى أداء له منذ الأسبوع المنتهي في 23 يوليو 2023.

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