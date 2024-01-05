“Copilot”.. مايكروسوفت تضيف زرًا جديدًا على لوحة المفاتيح

أعلنت شركة مايكروسوفت، إضافة زرًا جديدًا إلى لوحة مفاتيح نظام التشغيل "Windows 11".

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ويعد الزر الجديد الذي أطلقت عليه الشركة اسم "Copilot" أول تغيير في تخطيط لوحة مفاتيح "Windows" منذ أن أضافت مايكروسوفت مفتاح Start في عام 1994.

وأوضحت شركة مايكروسوفت، أنه بمجرد الضغط على زر "Copilot" الجديد سوف يفتح نافذة دردشة تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بها، مشيرة إلى توفر أول الأجهزة التي تحتوي على المفتاح الجديد خلال الشهر الجاري.

ما هو زر Copilot؟

- مكان زر Copilot الجديد على يسار زر المسافة space bar، في الحيز بين زر Alt وأزرار الأسهم، وسيحل محل زر Ctrl الأيمن، مما سيشكل تغيرًا بالنسبة لبعض المستخدمين الذين اعتادوا وجوده في هذا المكان لسنوات طويلة.

- بالضغط على الزر الجديد، سيتم استدعاء مساعد مايكروسوفت Copilot، لمساعدة مستخدمي "ويندوز 11" لإتمام مهام مختلفة.

- تتيح الشركة حرية تفعيل أو إيقاف الزر الجديد، والذي في حالة إيقافه، عند الضغط عليه، سيتم إجراء عملية بحث تقليدية على متن ويندوز.

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