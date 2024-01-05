“تداول” تدرج أسهم “إم بي سي” في السوق المالية الرئيسية الاثنين المقبل

أعلنت تداول السعودية بأنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة "إم بي سي" في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين 8 يناير 2024.

إقرأ أيضًا: مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 10.9 مليارات ريال

وأوضحت "تداول"، أن أسهم مجموعة "إم بي سي" سوف تدرج برمز تداول 4072 وبالرمز الدولي SA15U0CHVK19 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

إقرأ أيضًا:

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 9.8 مليارات ريال