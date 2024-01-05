السديس: لا مساومة على عقيدتنا.. واحذروا من الرويبضة في وسائل التقنية الحديثة

قال رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إن عقيدة المسلم الصحيحة أعز شيء عليه فلا مساومة عليها مهما كانت المتغيرات ولا تنازل عنها مهما كانت التحديات.

وأضاف في خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة: "معاشر المسلمين من القواصم الفاقرات لأزكى الاعتقادات تعاطي السحر والشعوذة وإتيان السحرة والساحرات للإضرار بالناس والإفساد بالأرض".

وحذر من الأفاكين على المواقع الإلكترونية الحديثة، قائلا: "أمة الإسلام مما يجدر التنبيه إليه أن هؤلاء الدجاجلة الأفاكين منتشرون في بعض المواقع الإلكترونية الحديثة من القنوات والمواقع والشبكات لترويج الأباطيل على العامة والدهماء من الفتيان والفتيات".