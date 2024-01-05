وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 إلى مطار العريش لإغاثة أهل غزة

وصلت إلى مطار العريش المصري، اليوم الجمعة، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة.

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وتحمل الطائرة على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 23 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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