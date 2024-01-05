تحديث جديد لـ”تليجرام” يوفر مميزات جديدة

أطلقت شركة "تليجرام"، تحديثًا جديدًا لمستخدميها، حيث يضيف التحديث الجديد مكالمات محسنة بتصميم جديد ملون يستخدم كمية أقل من بطارية هاتفك، وتأثير جديد عند حذف الرسائل.

وفيما يلي جميع الميزات الجديدة:

مكالمات محسّنة:

واجهة مُعاد تصميمها مع رسوم متحركة وخلفيات جديدة

استهلاك أقل للبطارية

أداء أفضل على الأجهزة القديمة

تأثير جديد عند حذف الرسائل:

رسوم متحركة تبخير رائعة عند حذف أي رسالة

متوفر على iOS و Android

مزيد من ردود الفعل للبوتات:

إمكانية الرد على الرسائل

الإشراف على ردود الفعل

الاقتباسات والروابط

الرد على محادثات أو مواضيع مختلفة

الوصول إلى معلومات حول الهدايا والتعزيزات داخل القنوات

ميزات أخرى:

تحسينات على واجهة المستخدم

إصلاحات الأخطاء

تحسينات الأداء

طريقة الحصول على التحديث الجديد

قم بتحديث تطبيق Telegram على هاتفك من متجر التطبيقات أو Google Play، لكن قد لا تتوفر بعض الميزات على جميع الأجهزة أو أنظمة التشغيل.