لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بشأن هجوم الضاحية الجنوبية

أعلنت الحكومة اللبنانية تقدمها بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بشأن الهجوم على الضاحية الجنوبية في بيروت.

أكدت القيادة الوسطى الأمريكية، مساء الأربعاء، أن إسرائيل وراء اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري.

كما أعلن مسؤول أمريكي، الأربعاء، أن إسرائيل هي التي نفّذت الغارة التي أدت إلى اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الثلاثاء.

والعاروري الذي قتل الثلاثاء في منطقة تعد معقلاً لحزب الله اللبناني، هو أبرز شخصية تُقتل منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة في 7 أكتوبر.