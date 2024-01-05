مدرب “الأخضر” يستدعي محمد البريك وطلال حاجي وريان حامد لمعسكر المنتخب

استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم روبرتو مانشيني، الثلاثي "محمد البريك، طلال حاجي، ريان حامد"؛ للانضمام في معسكر المنتخب السعودي المقام حاليا في سيلين بدولة قطر.

واستأنف المنتخب الوطني صباح اليوم برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في سيلين بدولة قطر خلال الفترة (31 ديسمبر 2023 - 11 يناير 2024)، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الجاري في دولة قطر.

واكتفى المدير الفني روبرتو مانشيني بحصة استرجاعية على ملعب منتجع سيلين بدأت بتمارين الإحماء ثم مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.