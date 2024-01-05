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نهاية مأساوية لحادث بسيط في طريق أنس بن مالك بالرياض

5 يناير 2024 · < 1 minutes

تعرض شخصان للدهس في حادث مروري مروع بطريق أنس بن مالك بالرياض، حيث صدمتهما سيارة مسرعة خلال تعطل للحركة المرورية.

ووثق مقطع فيديو مؤرخ في الثالث من يناير الجاري؛ تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع تصادم بسيط بين سيارتين ترتب عليه تعطل المرور بالطريق، حيث نزل قائدي السيارتين لتفحص آثار التصادم ومدى الضرر الذي تعرضت له المركبتان.

جانب من الحادث
جانب من الحادث

وأثناء تبادلهما الحديث حول مسؤوليته المتسبب في الحادث صدمتهما سيارة مسرعة من الخلف، وفور وقوع حادث الدهس فر سائق السيارة من موقع الحادث هاربًا.

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