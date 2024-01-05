لوحة مفاتيح حقيقية للآيفون.. ملحق جديد يشبه البلاك بيري

تُعيد Clicks Technology إحياء تجربة الكتابة القديمة لجهاز BlackBerry، وهي حافظة iPhone مزودة بلوحة مفاتيح فعلية.

وتُقدم الشركة حلاً مبتكرًا لمستخدمي آيفون الذين يبحثون عن تجربة كتابة أفضل، مع لوحة مفاتيح فعلية ومساحة أكبر على الشاشة.

مميزات لوحة مفاتيح الحقيقية للآيفون:

لوحة مفاتيح فعلية مع ميزات حديثة، تضم حافظة مدمجة مع لوحة مفاتيح QWERTY كاملة، متوافقة مع Lightning و USB-C، ويصل سعرها إلى 140 دولارًا، ومن المقرر إطلاقها في 1 فبراير.

تجربة كتابة أفضل:

مساحة أكبر على الشاشة للمحتوى

كتابة أسهل وأكثر دقة

مثالية للتنقل وإنجاز المهام

اختصارات لوحة مفاتيح iOS مدعومة:

تحكم سهل في iPhone دون استخدام الشاشة

مهام الإنشاء أسرع وأكثر كفاءة

إضاءة خلفية للكتابة في الإضاءة المنخفضة:

سهولة الكتابة في أي مكان وفي أي وقت

تصميم أنيق يتكامل بسلاسة مع iPhone

لا حاجة إلى بطارية أو بلوتوث:

اتصال مباشر عبر Lightning أو USB-C

تجربة كتابة سلسة بدون تأخير

Clicks: عودة إلى الكتابة الحقيقية على iPhone