مركز الملك سلمان: 5 آلاف طن إجمالي المساعدات السعودية إلى غزة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة.

وأكد مركز الملك سلمان، مساء اليوم الجمعة، أن المركز مستمر في تقديم المساعدات إلى أهالي غزة، مشيرًا إلى أن إجمالي المساعدات السعودية إلى غزة 5 بلغ آلاف طن.

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 23 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.