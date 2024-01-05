“إنذار أحمر” من أمطار متوسّطة إلى غزيرة على مكة

أصدر المركزُ الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا "إنذارًا أحمرَ" من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة، وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وتشمل تأثيراتها محافظات: العرضيات، وأضم، وميسان.

وبيَّن المركزُ أن الحالة تستمرُّ حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما نبّه المركز إلى هطول أمطار خفيفة تشمل العاصمة المقدسة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمرُّ حتى الساعة الـ11 مساءً.