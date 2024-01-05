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حرس الحدود يدعو إلى الابتعاد عن المناطق الحدودية والالتزام بالأنظمة والتعليمات

5 يناير 2024 · < 1 minutes
حرس الحدود السعودي
حرس الحدود السعودي

دعت المديرية العامة لحرس الحدود مرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن المناطق الحدودية والالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من منطقة الحدود البرية المحظورة التي تم إيضاحها بلوحات تحذيرية وسواتر ترابية على طول الحدود.
وشددت على أن كل من يتجاوز اللوحات التحذيرية باتجاه منطقة الحدود البرية المحظورة سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى (30) شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال أو بهما معًا.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية القريبة من مناطق الحدود الالتزام بالأنظمة والتعليمات في المملكة، مؤكدة أنها لن تتهاون في ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.